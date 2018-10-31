نائب: الدروس الخصوصية بكليات الطب غير قانونية

أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، خطورة انتشار الدروس الخصوصية في كليات الطب، حيث يجب أن تواجه من قبل المسئولين بوزارة التعليم العالي.





وأضاف "المشد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الدروس الخصوصية، ممارسات فردية يقوم بها البعض في الخفاء، إلا أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز.



