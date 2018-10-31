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برلمان

نائب: الدروس الخصوصية بكليات الطب غير قانونية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
النائب سامى المشد
النائب سامى المشد
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، خطورة انتشار الدروس الخصوصية في كليات الطب، حيث يجب أن تواجه من قبل المسئولين بوزارة التعليم العالي.

وأضاف "المشد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الدروس الخصوصية، ممارسات فردية يقوم بها البعض في الخفاء، إلا أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز.

وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، قد استنكرت توسع بيزنس الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب والذي يوضح تدني مستوى الأطباء في الفترة الأخيرة والأخطاء الطبية الفادحة التي تودي بحياة المواطنين.
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