القبض على مزارع اختطف ابن شقيقه للحصول على ١٠٠ ألف جنيه فدية

دبر مزارع بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا حيلة شيطانية للحصول علي مبلغ مالي من شقيقه الذي يعمل مهندسا بالإدارة الصحية، وادعي أنه تم اختطافه ونجل شقيقه، الطفل الذي كان بصحبته أثناء شرائهما أدوية علي يد مجهولين لطلب فدية مالية من شقيقه لإطلاق سراحه ونجل شقيقه من الخطف المزعوم، إلا أن أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع مباحث القاهرة تمكنت من كشف غموض الحادث والقبض علي العم الخاطف ومعاونيه.



كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مهندس بالإدارة الصحية بعزبة شهاب التابعة لمركز سمالوط يفيد اختطاف نجله 9 سنوات وشقيقه مزارع 18 سنة أثناء توجههما إلى شراء أدوية من قرية مجاورة، يستقلان سيارة نقل وتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يحادثه من هاتف شقيقه المختطف يطلب منه دفع فدية مالية قدرها 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلي قيام المزارع المبلغ باختطافه بالاتفاق مع المدعو (مجدي. ر) 30 سنة سائق ومقيم بسمالوط، وله محل إقامة آخر بالقاهرة علي اختلاق واقعة الخطف واصطحاب نجل شقيقه الطفل، ومطالبة والده بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهما والتوجه به إلى القاهرة والتقابل مع السائق الذي قام بالاتصال بالمبلغ وطلب الفدية وإخفاء السيارة النقل لدي المدعو ( هشام . ا 22 سنة ) سائق ومقيم بعين شمس، وتمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة بالقاهرة بالقبض علي جميع المتهمين بإطلاق سراح الطفل المختطف يد عمه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.