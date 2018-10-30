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مدربة أنوثة: معظم الرجال يريدون السيدات على طبيعتهن بدون ماكياج

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:11 م
أسماء مراد
أسماء مراد
حسام الحارتي
قالت أسماء مراد مدربة الأنوثة، إن مدربة الأنوثة نوع من التنمية البشرية للفتيات لتعديل بعض السلوكيات، خاصة أن السيدات فى الوقت الحالى لا يفهمن أنفسهن بالإضافة إلى وجود مشاكل كثيرة مع الأزواج.

وأضافت أسماء أثناء لقائها ببرنامج "كلام ستات" المذاع عبر فضائية " ON E "، أن معظم الرجال يريدون السيدات على طبيعتهن بدون ماكياج ، مؤكدة أن الفتيات ليس لديهن الثقة رغم أنهن ذوات وجه حسن معلقة " الأنوثة روح وليست جمالا فقط ".

وأوضحت أنها تقوم بالتنمية البشرية للفتيات الجامعية والسيدات قبل الزواج لأن هذا هو السن الذى لا تكون السيدة على دراية كاملة بنفسها.


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