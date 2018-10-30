فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو

أكد تقرير أذاعته قناة العربية أن قطر تنغمس يوميا تلو الآخر في بئر التآمر والخيانة ودعم واحتضان الجماعات الإرهابية، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف هز أركان المنطقة العربية وإسقاطها.



وقال التقرير إن عبد الله بن خالد آل ثاني، وزير قطري بدرجة إرهابي، كان مقربا من أمير دولة قطر وعضو بارز في الأسرة الحاكمة، وطوال 20 عاما مضت ظل اسمه مقترنا بالتنظيمات الإرهابية.



وأوضح التقرير، أن وثائق وزارة الخزانة الأمريكية كشفت وثائق تثبت تمويله لتنظيم القاعدة وتوفير جوازات سفر لقادته، واحتضان إرهابيين في مزرعته، أبرزهم الإرهابي خالد شيخ محمد العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، حيث منحه وظيفة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ما ساعده على تحويل أموال لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على البرجين، ولم يكتف بذلك بل ساعده على الهرب قبيل ساعات من اعتقاله.