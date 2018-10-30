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ملفات

الزيادة السكانية على طاولة تضامن البرلمان.. اللجنة تناقش أسباب الأزمة فى اجتماعها اليوم.. القصبي: المجلس القومي للسكان لم يواجه القضية.. وتخصيص ميزانية له إهدار للمال العام

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:26 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
عبد الرحمن سرحان
  • دعم مصر: المجلس القومي للسكان لم يواجه القضية السكانية
  • تضامن البرلمان: تخصيص ميزانية القومي للسكان إهدار للمال العام
  • برلمانية: المجالس القومية ترسم السياسات والاستراتيجيات


عقدت لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعًا ناقشت فيه عددا من الملفات التى لها علاقة باللجنة، وعلى رأسها أزمة الزيادة السكانية.

بداية، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المجلس القومى للسكان لم يواجه القضية السكانية، ولابد أن يتم معالجة الأزمة القائمة على أرض الواقع.

ومن جانبها أشادت النائبة مهجة غالب بمشروع القانون المقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان، مؤكدة أن هذه المجالس وفقا للدستور استشارية فقط، والحديث عن منحها صبغة تنفيذية قد يعرضها لشبهة عدم الدستورية ولهذا لابد من التعامل بحرص فى هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان.

ويهدف مشروع قانون لإعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان لوضع استراتيجية قومية للسكان ولتنظيم الأسرة، ونقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة ٢١٤ من الدستور والتي تنص على استقلالية المجالس القومية، كما ألزم التشريع جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس والتي تهدف لمواجهة الزيادة السكانية.

قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن موازنة المجلس القومي للسكان فى الأربع سنوات السابقة والتي قدرت بـ 165 مليون جنيه، بالإضافة لمنح ومساعدات تقدر بـ9 ملايين جنيه، ذهب أغلبها للأجور والمكافآت ولا يتم توجيهها للبحث والعمل الفعلى.

وأكدت "رمضان" أن المجلس القومى للسكان لم يحل المشكلة السكانية فى مصر، وبالتالى ما يخصص له من ميزانية يعد إهدارا للمال العام.

وأضافت وكيل لجنة التضامن التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان في كلمتها خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، أن فلسفة مشروع القانون جاءت من خلال مناقشة الموازنات العامة للمجلس فى السنوات السابقة الثلاثة، وكيف لم تتم الاستفادة منها فى القيام بالدور المنوط بالمجلس.

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إنه يجري مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء مجالس، متسائلة: "لابد من تحديد هل تؤدي هذه المجالس دورها على أرض الواقع أم لا".

وقالت النائبة هبة هجرس، في بيان، إن المجالس القومية من شأنها رسم السياسات والاستراتيجيات وخلق مشروعات القوانين، وبهذا تساعد الوزارات في الأدوار المطلوبة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان.

ويهدف مشروع قانون لإعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان لوضع استراتيجية قومية للسكان ولتنظيم الأسرة، ونقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة ٢١٤ من الدستور والتي تنص علي استقلالية المجالس القومية، كما ألزم التشريع جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس والتي تهدف لمواجهة الزيادة السكانية.
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