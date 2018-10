فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

عقد المنتج ريتشارد الحاج مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق البوم المطربة فاطمة عيد "أنا بنت عمك" الذى يعيدها للساحة الغنائية بعد سنوات طويلة، بحضور عدد من صناع الألبوم وزوجها الشاعر والملحن شفيق الشايب.



وفى كلمته أكد الحاج أن المطربة فاطمة عيد صاحبة جماهيرية واسعة في القاهرة وكل المحافظات خاصة صعيد مصر ، مؤكدا أن عودتها كانت قرارا جريئا منها وان الألبوم يتم التحضير له على مدار عام كامل، مشددا على أن فاطمة عيد أسطورة في الفن الشعبي صعب تكرارها، تقدم اللون الغنائي الشعبي الفلكلوري الراقي، وتمتلك شعبية ضخمة، ولأن جمهور المزيكا ليس فقط من المراهقين والشباب، فهناك أجيال الأربعينيات وما تلاها على علم بأغاني فاطمة عيد ومرتبطون بها ".



وأضاف:" نعد كذلك لمشروع توثيق فن وتراث فاطمة عيد عبر الوسائط الرقمية لانها المستقبل، بعدما باتت حوامل الصوت دون أي جدوى، وتشرفت بأن يكون لي دور في إنتاج أحد ألبوماتها كونها تمتلك رصيدا كبيرا تجاوز الـ800 أغنية".



من جانبها قالت المطربة فاطمة عيد إن ريتشارد الحاج هو من أقنعها بالعودة للغناء بألبوم جديد خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة الخاصة بها على اليوتيوب.



وأضافت أن الالبوم بالفعل تم طرحه من خلال قناتها على اليوتيوب وشبكة موسيقى، ويتضمن 14 أغنية من بينها موال أنا بعشق الفن من كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة وأغنية أنا بنت عمك كلمات وألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى وأغنية يادي الزمان الردي كلمات عبد الرحمن سيد الأهل ، ألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى، موال يا ورد ليه تنقطع من كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة، اغنية يا بتاع الورد كلمات عاطف فايد ، ألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى، وأغنية موال شوق الحبايب كلمات وألحان شفيق الشايب وأغنية تستاهلي كلمات وألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى و موال علمت ابني أنا كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة.



