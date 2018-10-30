ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
محمد صبحى
عقد المنتج ريتشارد الحاج مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق البوم المطربة فاطمة عيد "أنا بنت عمك" الذى يعيدها للساحة الغنائية بعد سنوات طويلة، بحضور عدد من صناع الألبوم وزوجها الشاعر والملحن شفيق الشايب.

وفى كلمته أكد الحاج أن المطربة فاطمة عيد صاحبة جماهيرية واسعة في القاهرة وكل المحافظات خاصة صعيد مصر ، مؤكدا أن عودتها كانت قرارا جريئا منها وان الألبوم يتم التحضير له على مدار عام كامل، مشددا على أن فاطمة عيد أسطورة في الفن الشعبي صعب تكرارها، تقدم اللون الغنائي الشعبي الفلكلوري الراقي، وتمتلك شعبية ضخمة، ولأن جمهور المزيكا ليس فقط من المراهقين والشباب، فهناك أجيال الأربعينيات وما تلاها على علم بأغاني فاطمة عيد ومرتبطون بها ".

وأضاف:" نعد كذلك لمشروع توثيق فن وتراث فاطمة عيد عبر الوسائط الرقمية لانها المستقبل، بعدما باتت حوامل الصوت دون أي جدوى، وتشرفت بأن يكون لي دور في إنتاج أحد ألبوماتها كونها تمتلك رصيدا كبيرا تجاوز الـ800 أغنية".

من جانبها قالت المطربة فاطمة عيد إن ريتشارد الحاج هو من أقنعها بالعودة للغناء بألبوم جديد خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة الخاصة بها على اليوتيوب.

وأضافت أن الالبوم بالفعل تم طرحه من خلال قناتها على اليوتيوب وشبكة موسيقى، ويتضمن 14 أغنية من بينها موال أنا بعشق الفن من كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة وأغنية أنا بنت عمك كلمات وألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى وأغنية يادي الزمان الردي كلمات عبد الرحمن سيد الأهل ، ألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى، موال يا ورد ليه تنقطع من كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة، اغنية يا بتاع الورد كلمات عاطف فايد ، ألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى، وأغنية موال شوق الحبايب كلمات وألحان شفيق الشايب وأغنية تستاهلي كلمات وألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى و موال علمت ابني أنا كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة.

24 Attachments
Gmail virus scanners are temporarily unavailable – The attached files haven't been scanned for viruses. Download these files at your own risk.
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور
loading...

ترشيحاتنا

نجم ليفربول يوضح سر استمرار تألق محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

ارتفاع نسبة الحجوزات الروسية للمنتجعات المصرية في انتظار عودة الطيران

أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

العرب مباشر يكشف حقيقة المرتزق الإخواني الهارب سامي كمال الدين

سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

5 معلومات لا تفوتك عن تعاقد حسام حسن مع بيراميدز

شرط وحيد يقرب إيهاب جلال من تدريب المصري بعد رحيل حسام حسن

سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في جلسة تصوير جريئة.. صور

رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تحسم مصير لقاء ليستر سيتي مع كارديف

نقيب الصيادلة يوضح أخطاء شائعة في استخدام المضاد الحيوي.. فيديو

أستاذ تغذية: التونة تسبب السرطان في هذه الحالة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

أول محترف مصري فيزيك يكشف حقيقة تعاطي اللاعبين منشطات ..فيديو
أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة
تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية
فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟