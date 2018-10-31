إحياء التراث وأطر الاستدامة.. ندوة للتنسيق الحضاري في بيت السناري

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بالتعاون مع بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "التنسيق الحضاري وإحياء التراث في أطر الاستدامة"، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم، الأربعاء.



تأتي الندوة انطلاقا من مبادرة "معا لإعلاء قيم الجمال" والتي يرعاها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وكذلك دور الجهاز في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري على مستوى الجمهورية، والمجهودات التي قامت بها العديد من الدول في مجال الحفاظ في ظل مبادئ الاستدامة ومنها الصين والمملكة المتحدة، والمقارنة بمجهودات الدولة للوقوف على المعوقات لإيجاد حلول لها ومنها إمكانية إدارة التراث بطريقة أفضل.



ومن المقرر أن تتحدث في الندوة الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري سابقًا، والدكتورة نيفين حمزة، كبير محاضري كلية العمارة والتخطيط والتنسيق الفراغي بجامعة نيوكاسل ومدير برنامج الماجستير للمباني البيئية المستدامة وعضو مجلس إدارة هيئة الحفاظ على التراث بشمال المملكة المتحدة.



ويقام على هامش الندوة معرض صور لعمائر القاهرة الخديوية، والذي يسلط الضوء على كنوز شاهدة على تاريخ مصر.