شريف عبد الفضيل يهنئ بيبو بعيد ميلاده الـ64

هنّأ شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ64، الذي يحتفل به، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر.



ونشر عبد الفضيل صورا له مع بيبو، على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ‏وعلق قائلا: ‏"كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة بيبو الله يا خطيب".



ويحتفل اليوم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ64، حيث ولد بيبو فى 30 أكتوبر 1954.



يذكر أن محمود الخطيب أو "بيبو" كما يحلو لجماهير النادى الأهلى والكرة المصرية أن يلقبوه، لعب طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بالإضافة إلى مبارياته مع منتخب مصر.