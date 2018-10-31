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برلمان

محلية البرلمان: أكثر من 85% من مواقف السيارات عشوائية وإيرادتها ضعيفة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه تم عمل حصر لمواقف السيارات فى مصر، واتضح أن حوالي 15% منها رسمية، والبقية مواقف عشوائية.

وأضاف "النويشي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن انتشار المواقف العشوائية، حرم الدولة من مورد هام جدًا، حيث كانت تصل إلى 60 مليون جنيه وزادت لـ120 مليون جنيه، إلا أنها تظل ضعيفة للغاية، مؤكدا أنه سيتم طرح مواقف السيارات للاستثمار، مما سيعمل على تنظيم تلك المواقف العشوائية، إضافة إلى الحفاظ على حق الدولة، فى تحصيل مواردها المستحقة من تلك المواقف.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد صرح، خلال اجتماعه فى لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، اليوم، بأن عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، سيتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة في الإدارة.
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