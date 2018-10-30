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عمرو عبدالحميد: دعوة السيسي لقمة العشرين ذات مغزى سياسي ودبلوماسي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:07 م
عمرو عبدالحميد
عمرو عبدالحميد
محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا ليست الأولى، مشيرا إلى أن دعوة السيسي لحضور قمة العشرين لها أكثر من مغزى سياسي ودبلوماسي.

وأوضح "عبدالحميد"، خلال تقديمة برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس السيسي شارك اليوم في القمة التي جمعت بين عدد من زعماء القارة الإفريقية.

وأكد أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده بإجراء عدد من الزيارات الهامة، وذلك لتعزيز وضع مصر أمام دول العالم.
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