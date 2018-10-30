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محافظات

الغضبان ووفود 15 دولة يشهدون احتفالية بورسعيد بسفينة السلام

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:01 م
احتفالية بورسعيد
احتفالية بورسعيد بسفينة السلام
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفود 12 دولة عربية الاحتفالية التي أقامتها المحافظة ترحيبا بوفد سفينة السلام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالمركز الثقافي الترفيهي.

تتضمن الاحتفالية فقرات فنية لأوركسترا الموسيقي العربية لإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وعروض استعراضية لفرقة عجميات للعالمي عمرو عجمي.

رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشباب الوفد العربي المشارك فى برنامج سفينة السلام ، ووجه الشكر إلى د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاختيار محافظة بورسعيد ضمن برنامج زيارة شباب سفينة السلام وإتاحة الفرصة للتعرف على ملامح بورسعيد التاريخية وما تتميز به من موقع جغرافى متميز على البحر المتوسط .

وأكد الغضبان أن بورسعيد سوف تكون ملتقى لشباب العالم خلال الفترة القادمة خاصة والطفرة التنموية التى تشهدها بميناءى شرق وغرب بورسعيد .

هذا وكانت الوفود تفقدت بورسعيد ومعالمها من خلال جولة سياحية بدأت بالمسجد العباسى وكنيسة اوجينى والمتحف الحربى وختاما بالممشى السياحى وشاطئ ستايل سكوير .
الغضبان ووفود 15 دولة يشهدون احتفالية بورسعيد بسفينة السلام
الغضبان ووفود 15 دولة يشهدون احتفالية بورسعيد بسفينة السلام
الغضبان ووفود 15 دولة يشهدون احتفالية بورسعيد بسفينة السلام
الغضبان ووفود 15 دولة يشهدون احتفالية بورسعيد بسفينة السلام
الغضبان ووفود 15 دولة يشهدون احتفالية بورسعيد بسفينة السلام
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