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محافظات

محافظ الشرقية: لا صحة لغلق المخابز بقرية الشيخ عيسى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:10 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لاصحة لأغلق المخابز الكائنة بقرية الشيخ عيسي التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف بمركز بلبيس وأعطى أوامره إلى مديرة مديرية التموين بالشرقية بضرورة التفتيش اليومي علي المخابز بنطاق دائرة المحافظة وإرسال لجنة متابعة للقرية محل الشكوى للتأكد من فتح المخابز وأدائها لعملها بالجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ على التحقق من الشكوى وفي حال ثبوت غلق المخابز في قرية الشيخ عيسي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخابز .

جاء ذلك ردًا علي الشكوى الواردة لواتس أب شكاوي محافظ الشرقية بخصوص تردد شائعة تفيد قيام صاحبي مخبزين بقرية الشيخ عيسي التابعة للوحدة المحلية أولاد سيف بمركز بلبيس بالتنبيه علي المواطنين اليوم بغلق هذين المخبزين غدًا، مما يعود بالضرر علي أهالي هذه القرية.
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