محافظ الشرقية: لا صحة لغلق المخابز بقرية الشيخ عيسى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لاصحة لأغلق المخابز الكائنة بقرية الشيخ عيسي التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف بمركز بلبيس وأعطى أوامره إلى مديرة مديرية التموين بالشرقية بضرورة التفتيش اليومي علي المخابز بنطاق دائرة المحافظة وإرسال لجنة متابعة للقرية محل الشكوى للتأكد من فتح المخابز وأدائها لعملها بالجودة المطلوبة.





وشدد المحافظ على التحقق من الشكوى وفي حال ثبوت غلق المخابز في قرية الشيخ عيسي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخابز .



