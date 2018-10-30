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أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:24 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض جهود مصر في مكافحة الهجرة غير المشروعة منذ عام 2016 خلال مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر نجحت في وقف الهجرة غير المشروعة إلى دول أوروبا ومن بينها ألمانيا، مشيرا إلى أن مصر تستضيف ما يزيد على 5 ملايين لاجئ يعاملون كمواطنين على أرضها معلقًا «المصريون لا يستخدمون لفظ لاجئ».

وأشار موسى إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار مقابل استضافة اللاجئين، بعكس مصر التي تضطلع بدورها تجاه الأشقاء العرب.
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أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
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