طعن ضد مرشح في انتخابات عليا الوفد بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.. مستندات

حصل "صدى البلد" على نص الطعن المقدم أمام رئيس لجنة الطعون والتظلمات لمرشحى الهيئة العليا لحزب الوفد ضد الدكتور محمد الفقى المرشح فى انتخابات الهيئة العليا للوفد.



وتبين أن مقدم الطعن هو ممدوح عبد الحميد رياض عضو الهيئة الوفدية بحزب الوفد ، ضد الدكتور محمد الفقى المرشح فى انتخابات الهيئة العليا للوفد، حيث اعترض على إدراج اسم محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى وشهرته محمد عبد الحميد الفقى ضمن المرشحين ، مطالبا برفع اسمه للأسباب التالية:



أولا: صدور القرار ضده فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال المنعقدة بتاريخ 12 /1 / 2017 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 114 بتاريخ 18 /5 / 2017 ، والذى يقضى بإدراج اسم المرشح المذكور واخرين على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية المشار إليها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور القرار 12 /1 / 2017.



ثانيا: صدور قرار محكمة الجنايات الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة فى الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 2 لسنة 2018 بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا بإدراج المذكور وآخرين على قائمة الإرهابيين والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بعددها 26 بتاريخ 26 / 4 / 2018.



من جانبه قال أحمد عودة رئيس لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إن الدكتور محمد الفقى المطعون عليه فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ورد اسمه ضمن كشف قدمتها النيابة ، حيث طلبت التحفظ على أمواله ومنعه من التحكم فيها ومنعه من السفر لادراجه على قوائم الإرهابيين.



وأشار عودة فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الفقى تقدم بتظلم ورفع الامر لمحكمة النقض ، التى ألغت القرار واعادت الامر لمحكمة الجنايات لتصدر قرارات جديدة إن شاءت ، ولكنها لم تصدر أى قرارات من عام 2014 حتى الان.



وأكد رئيس لجنة الطعون والتظلمات أن الفقى تقدم بطعن أمام هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى باعتباره أمرا مجهولا وليس هناك أى دليل على انه ارهابى أو ينتمى إلى جماعة ارهابية ، مشيرا إلى أن القضاء الادارى نظرت الطلب وقضت بالغاء القرار بحكم نهائى، ولكن محكمة الجنايات لم تصدر قرارها النهائى حتى الان فى هذه القضية.



وأوضح أن لجنة التظلمات من المقرر ان تنظر فى الطعن المقدم ضد الدكتور ريمون مكرم للفصل فيه يوم الخميس المقبل ، ومعرفة ما إذا كانت هناك أى قرارات اخرى أو اتهامات صدرت ضده.