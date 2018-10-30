فولكهارد: مصر الأكثر خبرة في مكافحة الإرهاب.. فيديو

قال فولكهارد فيندفور كبير المراسلين الأجانب بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الألمانية جيدة ومتينة، وتم تناول العديد من الملفات والقضايا في مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة أنجيلا ميركل، موضحا أن التعاون بين البلدين على قدم وساق في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.



وأضاف فيندفور، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة "الحياة"، أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب جيدة، وبالتالي ركزت المستشارة أنجيلا ميركل، على أهمية قضاء مصر على الإرهاب في سيناء لما يمثله الإرهاب من خطورة على العالم بأكمله.



وتابع:" مصر أكثر دولة خبرة في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، وألمانيا تثق ثقة كاملة في مصر من أجل مواجهة الإرهاب، وهناك تعاون أمني وعسكري بين مصر وألمانيا".

