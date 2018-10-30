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اقتصاد

الدراسات الاقتصادية: ترابط قوانين المنتج المصري خطوة للقضاء على القطاع غير الرسمي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
آية الجارحي
عرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهمية الترابط بين القوانين التي ترتبط بالمنتج المصري، وهي قانون حماية المستهلك، وتفضيل المنتجات المصرية، وقانون حماية الملكية الفكرية، وأن عدم تطبيق القوانين الثلاثة يرتبط بشكل كبير بظهور القطاع غير الرسمي حتى الآن، وأي اتجاه للتطبيق الصحيح من الممكن أن يمثل خطوة جيدة للقضاء على القطاع غير الرسمي.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم حول "بين حماية المستهلك والمنتج المحلي، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" اليوم، بحضور المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمهندس حمدى عبد العزيز عضو مجلس إدارة حماية المستهلك سابقا، ممثل اتحاد الصناعات.

وعرض المركز مجموعة من المعايير الدولية لحماية المستهلك وهي 10 معايير وفقا لتقرير الأونكتاد، أهمها: السلامة البدنية، تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، ومرافق التوزيع للسلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلي تعزيز الاستهلاك المستدام، ومعايير السلامة والجودة للسلع والخدمات الاستهلاكية، والخدمات المالية والسياسة الوطنية لحماية المستهلك والتجارة الإليكترونية.

كما تم عرض نماذج لتجارب دولية لحماية المستهلك ومن بينها تجربة المراكز الأوروبية للمستهلك وهي مراكز مسئولة عن حل النزاعات ونقطة تواصل للحصول على المعلومات عن المنتجات في مختلف الدول الأوروبية.

وهناك تجربة أخرى مطبقة في الهند، لمنظمات تتولي مسئولية حل مشاكل المستهلكين وتنظيم حملات توعية بعدد يتراوح ما بين 20 – 22 حملة فى العام الواحد، وتشمل حملات للتوعية بالمدارس، ولعبت هذه المنظمات دورا في حل 26 حالة نزاع عن طريق القضاء.

وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مجموعة من العناصر التي تشكل أركان منظومة حماية المستهلك، وعلى رأسها مدى توافر المعلومات والمواصفات وتحقيق مبدأ الحوكمة، وقدرة الجهاز فى التعامل مع المشاكل عن طريق لائحة تنفيذية قوية وطبيعة التعامل مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة.
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