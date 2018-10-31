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رياضة

الأهلي يفرض السرية علي التدريبات.. والفريق في معسكر مغلق

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:08 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فرض محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي سياجًا من السرية علي استعدادات الفريق الأول لمباراة الترجي التونسي المقرر لها مساء بعد غد الجمعة في ذهاب نهائي دورى الأبطال الأفريقي باستاد الجيش المصري ببرج العرب، وطلب يوسف من لاعبيه التركيز فقط في الملعب والمباراة وعدم الإنشغال بأي أمور جانبيه.

ويغادر الفريق الأحمر إلي مدينة الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل المباراة علي أن يكون المران الرئيسي اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب ثم المران الأخير غدًا في نفس الملعب.

ويلتقي الفريق الأحمر مع الترجي في ذهاب نهائي دورى أبطال افريقيا مساء الجمعة باستاد الجيش المصري.
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