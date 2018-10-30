أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات

نظم المجمع الإعلامي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، التابع لإدارة إعلام وسط وشرق الدلتا ، مع جامعة المنوفية ندوة تثقيفية لشباب الجامعة حول فرص الاستثمار فى محافظة المنوفية ودور الشباب فى ذلك.



جاء ذلك تنفيذا للخطة التثقيفية المحددة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان.



وأوضح سيد طه استاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية تجارة جامعة المنوفية أن هناك حصرا بعدد وأماكن فرص الاستثمار بكل محافظات الجمهورية، فمثلا محافظة البحيرة بها 404 فرص استثمارية لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، و262 فرصة لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، و16 فرصة لمشروعات مختلفة "سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية"، وأيضا هناك 12 فرصة استثمارية فى محافظة القليوبية لإقامة مشروعات مثل "إقامة منتجع سياحى، ومراسٍ نيلية، ومنطقة استثمارية سياحية، ومحلج أقطان، وإقامة متحف صناعى، وفندق سياحى"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث إن كل محافظة بها عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة.



وأكد طه أن محافظة المنوفية تمتاز بظهير استثماري كبير وجب استغلاله وفق توافر عدة عوامل منها؛ تفعيل الخدمات الاستثمارية، وتحديد عدد المشروعات وتجزئتها، وتفعيل مركز المعلومات بالمحافظة، وكذلك توفير الخريطة الاستثمارية بالمنوفية ومرونة السياسة الضريبية، بالإضافة إلي توفير الموارد اللازمة ووضع الدعم لها فى بداية الأمر، وأهمية الشفافية وتوفير المعلومات فى كافة المجالات الاستثمارية.

