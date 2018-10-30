ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:08 م
ندوة تثقيفة
ندوة تثقيفة
مروة فاضل
نظم المجمع الإعلامي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، التابع لإدارة إعلام وسط وشرق الدلتا ، مع جامعة المنوفية ندوة تثقيفية لشباب الجامعة حول فرص الاستثمار فى محافظة المنوفية ودور الشباب فى ذلك.

جاء ذلك تنفيذا للخطة التثقيفية المحددة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان.

وأوضح سيد طه استاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية تجارة جامعة المنوفية أن هناك حصرا بعدد وأماكن فرص الاستثمار بكل محافظات الجمهورية، فمثلا محافظة البحيرة بها 404 فرص استثمارية لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، و262 فرصة لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، و16 فرصة لمشروعات مختلفة "سياحية وصناعية وزراعية وحيوانية"، وأيضا هناك 12 فرصة استثمارية فى محافظة القليوبية لإقامة مشروعات مثل "إقامة منتجع سياحى، ومراسٍ نيلية، ومنطقة استثمارية سياحية، ومحلج أقطان، وإقامة متحف صناعى، وفندق سياحى"، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث إن كل محافظة بها عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة.

وأكد طه أن محافظة المنوفية تمتاز بظهير استثماري كبير وجب استغلاله وفق توافر عدة عوامل منها؛ تفعيل الخدمات الاستثمارية، وتحديد عدد المشروعات وتجزئتها، وتفعيل مركز المعلومات بالمحافظة، وكذلك توفير الخريطة الاستثمارية بالمنوفية ومرونة السياسة الضريبية، بالإضافة إلي توفير الموارد اللازمة ووضع الدعم لها فى بداية الأمر، وأهمية الشفافية وتوفير المعلومات فى كافة المجالات الاستثمارية.
أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات
أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات
أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات
أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات
أستاذ جامعي: زيادة فرص الاستثمار بمحافظة المنوفية أساسها الشفافية في توافر المعلومات
loading...

ترشيحاتنا

سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في جلسة تصوير جريئة.. صور

العرب مباشر يكشف حقيقة المرتزق الإخواني الهارب سامي كمال الدين

محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

تركيا وقطر تحاولان النجاة من السيف السعودي.. مخاوف تركية من فقدان الحليف القطري لصالح السعودية.. خسارة الدوحة ستكلف أردوغان سياسيا واقتصاديا .. وفرصة سانحة أمام واشنطن

معجب يقدم هدية مرعبة للفنانة منة فضالي.. فيديو

طالبة من جامعة بنها تخطب أمام السكرتير العام للأمم المتحدة فى جنيف

سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

كوريا تقدم تكنولوجيا جديدة لزيادة سرعة الإنترنت في مصر.. صور

البدري: نعرف الأهلي جيدا .. ومباراة رادس لن تكون تحصيل حاصل

مصمم أفيش مهرجان القاهرة السينمائى يتبرأ منه

السعودية تعفي الدول الفقيرة من 6 مليارات دولار ديونا للمملكة

أحمد موسى يهنئ شوبير على منصبه الجديد فى الجبلاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

أول محترف مصري فيزيك يكشف حقيقة تعاطي اللاعبين منشطات ..فيديو
أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة
تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية
فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟