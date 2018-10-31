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تعليم

فنون جميلة تدعم الطلاب غير القادرين في سداد المصروفات الدراسية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
عاطف خالد
أنشأت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، صندوقا للتكافل الاجتماعي؛ لدعم الطلاب بها من غير القادرين.

وقال أشرف ابو الخير مدير عام إدارة رعاية الشباب في تصريح لـ"صدي البلد" إن الكلية حريصة على تقديم دعم المصروفات الدراسية وذلك للطلاب غير القادرين ماديًا. 

وأضاف أبو الخير، أن الطالب يقوم بتقديم بحث اجتماعي بحالته بجانب صوره من دخل الوالد الشهري وبناء عليه يتم تحديد المبلغ المناسب الي تتقدم به الكليه لسداد المصروفات الدراسية عن الطالب. 

يذكر أن كلية الفنون الجميلة تقوم بتقديم هذا الدعم للطلاب غير القادرين ماديًا فقط.
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