بارقة أمل لإحياء قطار السكة الحديد بالوادي الجديد بعد توقف دام 16 عاما.. ربط الوادي بميناء سفاجا لنقل وتصدير خام الفوسفات.. والمحافظ: خطة لإحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة 4 مليارات جنيه

بارقة أمل لإحياء قطار السكة الحديد بالوادي الجديد

الخط تم إنشاؤه في سنة 1996 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك

يُساهم الخط في ربط الوادي الجديد بميناء سفاجا لنقل وتصدير خام الفوسفات

اللصوص يسرقون قضبان الخط بعد توقف إنشائه

المحافظ: خطة لإحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة 4 مليارات جنيه





يعتبر خط سكك حديد أبو طرطور بمثابة الحلم الذي يراود أبناء الوادي الجديد ولكنه توقف بسبب اهمال المسئولين وقتذاك مما اتاح الفرصة امام اللصوص لسرقة قضبانه .





يقول أشرف خليل من أبناء الخارجة، إن الخط تم إنشاؤه في سنة 1996 في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك وتم إنشاء محطة رئيسية جنوب مدينة الخارجة والتي اعتبرها الأهالي شريان الحياة للمحافظة بأكملها، حيث سيساهم الخط في ربط الوادي الجديد بميناء سفاجا، لنقل وتصدير خام الفوسفات ونقل الركاب وطلاب الجامعات الذين يدرسون بمحافظات الصعيد.





وأضاف خليل, أن محطة قطار الخارجة كانت المحطة الرئيسية يتبعها 8 محطات فرعية أخرى تكمن بالقرى الواقعة بمركزى الخارجة وباريس كبداية لتنميتها في المستقبل خاصة أن تلك القرى ما زالت مهمشة وتحتاج لمزيد من الخدمات.





ولفت إلى أن الخط توقف نهائيا في عام 2002 أي بعد مرور 6 سنوات فقط على تشغيله، بسبب الكثبان الرملية وهو ما دفع اللصوص في مطلع عام 2008 إلى استغلال الفرصة وسرقة القضبان بعد توقف الخط تماما عن العمل.





وأكد محمد محروس من أهالي باريس، أن الخط فى بداية عمله نجح نجاح كبيرًا خصوصًا أنه ساهم فى ربط الصحراء الغربية بمحافظات وادي النيل وتم من خلاله نقل الخضروات والركاب والعديد من أهالى وادى النيل للاستيطان بالواحات.





وتابع أن الخط سهًل على الطلبة الذهاب إلى كلياتهم ممن يدرسون بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، لافتًا إلى أن بعد مرور حوالي ست سنوات بدأت تظهر عيوب الدراسات الخاطئة للمشروع، فالكثبان الرملية تسببت فى عرقلة حركة القطارات، بالإضافة إلى أن الخط الحديدي بطول 160 كم بين الأقصر والوادي الجديد، حيث لايوجد علي جانبيه أي مجتمعات عمرانية فضلًا عن قلة حركة سير السيارات على الطريق الأسفلتي الذي يقع بجوار خط السكة الحديد.





وذكر سعد عبد الرحيم من اهالي قرية صنعاء جنوب الخارجة, إنه بمجرد توقف المشروع سارعت العصابات المسلحة إلى احتلال المنطقة بالكامل واقتلعت الخط بالكامل لينتهي معه الحلم الذي راود أبناء المحافظة طوال السنوات الماضية .





وبعد أن فقد أبناء الوادي الجديد الأمل في عودة مشروع القطار إلا أن أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، أن الدولة، متمثلة فى وزارة النقل، وضعت خطة لإعادة إحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة تبلغ اعتماداتها 4 مليارات جنيه الذى سيربط مدينة الخارجة بالأقصر وميناء سفاجا، مشيرا إلى أن المشروع، سيسهم فى إحياء وتنمية الواحات عن طريق ربطها بمحافظات وادى النيل.



