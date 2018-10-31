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تعليم

دورات لإجادة اللغة العربية في كلية دار العلوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلن مركز التدريب اللغوي، التابع لكلية دار علوم جامعة القاهرة، عن الدورات التي ينظمها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح سعد أيمن، مدير العلاقات العامة بالكلية، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية أعلنت فى وقت لاحق عن الدورات التى ستقيمها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر وحتى نهايته.

وأشار أيمن إلى أن الدورات الجديدة، تشمل: "أساسيات النحو للمبتدئين" والمقامة خلال الفترة من الأحد 11 نوفمبر وحتى الخميس 15 من الشهر ذاته، و"دورة فن الإلقاء" التى تبدأ يوم الإثنين 19 من نوفمبر وتنتهى الخميس 22"، ومجموعة أخرى من الدورات التى تشمل كل جوانب اللغة العربية وإجادتها.
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