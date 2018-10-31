دورات لإجادة اللغة العربية في كلية دار العلوم

أعلن مركز التدريب اللغوي، التابع لكلية دار علوم جامعة القاهرة، عن الدورات التي ينظمها خلال شهر نوفمبر المقبل.





وأوضح سعد أيمن، مدير العلاقات العامة بالكلية، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية أعلنت فى وقت لاحق عن الدورات التى ستقيمها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر وحتى نهايته.



