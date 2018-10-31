لأول مرة في تاريخه.. جوجل يطلق لعبة لمدة 24 ساعة فقط بمناسبة الهالووين

أطلق محرك البحث جوجل، لعبة جديدة لأول مرة في تاريخ "جوجل دودل"، أمس الثلاثاء، وهي لعبة تفاعلية بالألوان متعددة اللاعبين بمناسبة عيد الرعب "الهالووين" في الولايات المتحدة الأمريكية.





اللعبة الجديدة تسمى"The Great Ghoul Duel"، ويمكن للاعبين بها دعوة ما يصل إلى سبعة أصدقاء للانضمام إليهم، حيث يتنافس فيها فريقين من أصل أربعة فرق لجمع أكبر عدد من "اللهيب المتوهج" خلال دقيقتين، ويمكن اللعب أيضا مع غرباء عشوائيين، وفقًا لـ"the time".





ويمكن للمُستخدمين لعب هذه اللعبة من خلال هواتف الأندرويد، أو أجهزة الكمبيوتر بمجرد الدخول إلى "جوجل" ويكون الجهاز متصلا بالإنترنت، ويذكر أن خاصية "جوجل دودل" عبارة عن تغيير شعار محرك البحث لرسومات كارتونية مرتبطة بذكرى في يوم محدد او احتفالاً بعيد، وتظهر لمدة يوم واحد فقط.