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رياضة

أول محترف فيزيك يكشف دور KO Squad في دعمه وموقفه من التجنيس.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر - نور عادل
كشف أحمد عبد الجليل، أول محترف مصري في لعبة كمال الأجسام فئة "فيزيك"، عن دور فريق KO Squad، في دعمه طوال فترة مشواره الاحترافي، وغياب دور الاتحاد المصري لكمال الأجسام بعد انفصاله إلى جزأين "اتحاد بروليج، واتحاد بو ايليت". 

وقال "عبد الجليل" أثناء حواره لـ "صدى البلد"، إن فريق KO Squad، دعّمه بشكل كبير منذ دخوله الاحتراف منذ ثلاث سنوات تقريبًا، فإن هذا الفريق قائم على مصاريف سفره وإقامته في الدول التي يشارك بها في بطولات. 

وأضاف "عبد الجليل"، أنه لا يوجد دعم من الاتحاد المصري للعبة حتى بعد انفصاله إلى جزأين وهما "اتحاد بروليج، واتحاد بو ايليت"، بروليج الذي تابع له البطولات العالمية حتى مستر أوليمبيا، وايليت التابع له العديد من البطولات المحلية الكبيرة والصغيرة التي تعطي "مقابل مادي".

ونفى "عبد الجليل" رغبته فى التجنيس من الدول سواء العربية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أنه سيخوض جميع بطولاته رافعًا اسم مصر إلى أعلى.
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