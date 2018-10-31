ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصدر: إقرار حركة تغييرات رؤساء شركات توزيع الكهرباء في عمومية اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء
وفاء نور الدين
تعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئاسة المهندس جابر دسوقى، جمعيتها العمومية العادية، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، وحضور أعضاء الجمعية العامة ورؤساء شركات التوزيع والإنتاج.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريح لـ "صدى البلد" أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار ميزانية الشركة، وصرف حافز الأداء للعاملين، وكذلك من المُرتقب إقرار حركة التغييرات الخاصة برؤساء شركات التوزيع.

وأشار إلى أن رؤساء الشركات قد انتهت مدة عقودهم، ويتم التجديد لهم شهريًا؛ لتسيير الأعمال لحين انعقاد الجمعية العمومية.

يُذكر أن الأيام الماضية قد شهدت تقييمًا لأداء رؤساء شركات التوزيع وجهودهم فى تحصيل قيمة الفواتير وتقليل شكاوى المواطنين، وكذلك نسبة تنفيذهم للخطة الطموحة والخطة الاستثمارية وتقديمهم تقارير دورية بذلك لوزير الكهرباء.
loading...

ترشيحاتنا

شريف عبد الفضيل يهنئ بيبو بعيد ميلاده الـ64

نوال الزغبي ترتدي الأسود في حفلها الليلة .. صور

لقاء الخميسي تبهر الجمهور بصورة رومانسية مع حارس وادى دجلة

متحدث الرئاسة: 5 اتفاقيات بين مصر وألمانيا على هامش زيارة السيسي لبرلين..صور

زاهي حواس يكشف سبب طرده لـ بيونسيه من الأهرامات .. فيديو

للاكتشاف المبكر.. إليك أعراض سرطان الكبد العامة.. فيديو

مفاجأة .. الأقصر لا تمتلك ثلث آثار العالم .. فيديو

المافيا الإيطالية ترصد مكافأة مالية لاغتيال كلب بوليسي ضبط شحنة مخدرات

منة فضالي تكشف عن وصفة لفقدان 7 كيلو في فترة وجيزة

قبل مؤتمر الشباب.. سقوط تاجر مخدرات بشرم الشيخ في قبضة الأمن

شرط وحيد يقرب إيهاب جلال من تدريب المصري بعد رحيل حسام حسن

مطالب بإبعاد باريس سان جيرمان من دوري الأبطال.. والسبب قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

حجازي: ألمانيا نفذت خطة إصلاح قوية بعد أن كان اقتصادها مريضا.. فيديو
أول محترف فيزيك يكشف دور KO Squad في دعمه وموقفه من التجنيس.. فيديو
هادي الجيار لـ عكاشة: ما تكرهش الناس في الفنانين وأنت بتاخد ملايين.. فيديو
ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو
مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟