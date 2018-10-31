مصدر: إقرار حركة تغييرات رؤساء شركات توزيع الكهرباء في عمومية اليوم

تعقد الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئاسة المهندس جابر دسوقى، جمعيتها العمومية العادية، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، وحضور أعضاء الجمعية العامة ورؤساء شركات التوزيع والإنتاج.





وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريح لـ "صدى البلد" أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار ميزانية الشركة، وصرف حافز الأداء للعاملين، وكذلك من المُرتقب إقرار حركة التغييرات الخاصة برؤساء شركات التوزيع.





وأشار إلى أن رؤساء الشركات قد انتهت مدة عقودهم، ويتم التجديد لهم شهريًا؛ لتسيير الأعمال لحين انعقاد الجمعية العمومية.



