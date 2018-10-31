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برلمان

نائبة: انتشار الدروس الخصوصية لطلاب كليات الطب سبب انتكاس المهنة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:06 ص
النائبة اليزابيث
النائبة اليزابيث شاكر
عبد الرحمن سرحان
عبرت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن استياءها من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في كليات الطب، مؤكدة أنها ظاهرة ليست جيدة، وتجعل الطلاب غير مهتمين بحضور المحاضرات.

وأضافت "شاكر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن ازدياد الأعداد في كليات الطب عن الماضي، ربما جعل تحصيل الطلاب يقل، ما دفعهم للاتجاه إلى الدروس الخارجية.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن تكون هناك آليات مختلفة لمعالجة الأزمة، عن طريق زيادة المعامل، والمحاضرات العملية، مما يساعد على زيادة تحصيل الطالب.

وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، قد استنكرت توسع بيزنس الدروس الخصوصية لطلبة كليات الطب، والذي يوضح تدني مستوى الأطباء في الفترة الأخيرة، والأخطاء الطبية الفادحة التي تودي بحياة المواطنين.
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