نائب يطالب الأعلى للجامعات بوقف الدروس الخصوصية بكليات الطب

طالب النائب خالد هلالي، المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بوقف مراكز الدروس الخصوصية التى يلجأ إليها طلبة كليات الطب، مشيرًا إلى أنها تجعل الطالب يعتمد على الحصول على المعلومة بسهولة، على عكس متطلبات دراسة الطب، التى تتطلب البحث والابتكار.





وأضاف "هلالي" في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن طالب الطب من المفترض أنه يعتمد على البحث والتطور وعلى نفسه، حتى يكون مطلعا على كل ما هو جديد في مجال الطب.



