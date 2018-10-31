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ديني

الإفتاء توضح حكم الاحتفال بـ الهالوين .. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
الهالوين
الهالوين
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الهالوين يسمى عيد «الرعب» عند الغرب، مؤكدًا أنه من العادات الغربية التي توجد لها بدائل أفضل منها في الإسلام.

وشدد «عويضة»، خلال بث مباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، على ضرورة الانتباه إلى ما يبث وما ينشر إلينا من عادات غربية، ونتساءل «هل تتفق مع أصولنا الشرقيّة أم لا؟!»، مشددًا على أن عيد «الهالوين» ليس من التراث الإسلامي، وعندنا في تراثنا كل ما هو خير وأفضل منه.

ونصح المسلمين بعدم اتباع «الهالوين»، قائلًا: «رجاءً لا نتبع هذه التقاليد، ولا نبتدع في حياتنا أشياءً تولد العنف وتقضي على الرحمة بين الأطفال والكبار».

جدير بالذكر أن أغلب دول العالم تحتفل فى الـ31 من أكتوبر من كل عام بعيد الهالوين، أو عيد القديسين، كمناسبة سنوية، تنتشر فيها أزياء التنكر الغريبة والمرعبة والأوجه المُخيفة.

 
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