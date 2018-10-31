العلميين.. الانتخابات التكميلية تمت بشفافية.. وندعم جميع الفائزين لخدمة أعضاء العمومية.. وقرارات هامة لمجلس النقابة في أول انعقاد

نقيب العلميين: مجلس النقابة يمكنه إصدار قرارات قانونية بعد شغل المقاعد الخالية

مجلس النقابة لديه العديد من الأهداف لصالح الأعضاء

راشد: الانتخابات التكميلية للعلميين تمت بشفافية وندعم الفائزين





تم إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن العلمية الثلاثاء الماضي على 33 مقعدًا شاغرًا بمجلسها ومجالس بعض الشعب العامة بها.





كانت العلميين فتحت باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي على 33 مقعدا شاغرا، "6 أعضاء انتهت مدة انتخابهم قانونيا، والباقون هم أعضاء انقطعوا عن حضور جلسات مجلس النقابة، غالبيتهم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية"، وذلك يوم السبت 15 سبتمبر الماضي.





وتم الإعلان رسميًا عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، السبت 8 سبتمبر الماضي، بجريدتين قوميتين، كما نص قانون النقابة، بالإضافة للإعلان على الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأعلن الدكتور صلاح النادي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن عدد المصوتين الذين أدلوا بأصواتهم فى العملية الانتخابية لانتخابات نقابة المهن العلمية على مستوى الجمهورية بلغ قرابة 1600 صوت من إجمالي 70 ألف ناخب يحق لهم التصويت.





احتلت المنصورة مقدمة اللجان من حيث عدد الأصوات التى شاركت فى الانتخابات حيث بلغ عدد المصوتين 261، تلاها القاهرة 239 صوتا، وجاء الأقل تصويتا كفر الشيخ 11 صوتا والسويس 14 والمنوفية 17.





صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة المهن العلمية للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة ما بعد انتخابات النقابة.





في البداية أكد الدكتور السيد عبد الستار مليجي نقيب المهن العلمية، أن الانتخابات التكميلية التي تمت، جاءت نتيجة أن مجلس النقابة كان غير مكتمل، مؤكدا أن الهدف من تلك الانتخابات هو استكمال المقاعد الشاغرة وأصبح الآن المجلس قانونيا 100%.





أضاف المليجي خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المجلس الآن يمكنه أن يصدر قرارات ذات طابع قانوني خلال الفترة التي سوف يستمر فيها المجلس الحالي.





وتابع نقيب المهن العلمية أن المجلس الحالي لنقابة المهن العلمية لديه العديد من الأهداف منها زيادة معاشات الأعضاء والعمل على مضاعفتها بما يتناسب معهم حيث إن أعضاء النقابة الآن ما يقرب من عشرة آلاف عضو وسوف يتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة ويتطلب تنمية الموارد المالية للنقابة.





وأشار إلى أن مجلس النقابة يبحث عن مشروع لخدمة أعضائه وهو مشروع لإسكان العلميين وتقدمنا بطلب للحصول على أرض من الدولة وسوف يتم بيعها لأعضاء النقابة بما يتناسب مع إمكانياتهم.





كما أكد دكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين، أن الانتخابات التكميلية التي عقدت يوم 23 أكتوبر الجاري تمت في إطار سليم وشفافية تامة وأن نتائجها مرضية لجميع الأطراف.





وأوضح "راشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الانتخابات جرت على بعض المقاعد الشاغرة بمجلس النقابة العامة 21 مقعدا، ومجالس إدارات شُعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية 12 مقعدا.



