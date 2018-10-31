التعليم تكرم الفائزين بمسابقة فني مبتكر.. اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل توزيع جوائز مسابقة 'فني مبتكر' لريادة الأعمال والابتكار، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.





ومن المقرر أن يتم تكريم جميع الفائزين بوثيقة تمويل واحتضان مخصصة لتأسيس المشروع، لكل فائز، على أن يختلف قدرها المالى باختلاف المراكز.





وبيلغ قيمة جائزة الفائز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، على أن تتمثل الجائزة الممنوحة لكل مشروع من الـ7 مشروعات الأخرى في 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تقديم برامج الدعم الفني والدعم المالي اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع خلال فترة الاحتضان التي تمثل عاما كاملا.





وتعتبر مسابقة "فني مبتكر" هي الأولى والوحيدة حاليا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا المخصصة لريادة الأعمال فى مدارس التعليم الفني.





وتهدف مسابقة "فني مبتكر" لريادة الأعمال والابتكار إلى نشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني، وتشجيع طلاب التعليم الفني على أن يكونوا روادًا للأعمال.





وتمثل المسابقة من خلال نسختها الأولى إحدى الآليات الداعمة لتكوين كوادر شبابية قادرة على إنتاج افكار مبتكرة وتحويلها لمشروعات ناجحة ومؤثرة في المجتمع وسوق العمل، بما يساعد في نمو الاقتصاد المصري.





ويتم تنفيذ المسابقة من خلال نوادي الابتكار، التي أنشأها مشروع تعزيز القوى العاملة وتنميه المهارات WISE فى 60 مدرسة من مدارس التعليم الفني التى يدعمها المشروع في 11 محافظة "أسوان والمنوفية والبحر الأحمر ودمياط وبني سويف وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية والشرقية والإسكندرية والغربية".





يذكر أنه تم إنشاء 24 ناديا للابتكار، منها 10 نوادي متكاملة بها Fab Lab وتجهيزات رقمية من طابعات ثلاثية الأبعاد، وجهاز القطع بالليزر والـCNC، إلى جانب المعدات والأدوات الأخرى.





وتتكون المسابقة من 4 مراحل من التصفيات، وهي التصفيات الأولى والثانية والقبل النهائية والنهائية.





وتعتمد معايير اختيار الأفكار علي جودة الفكرة وقابليتها للتنفيذ والمنطقية العلمية، وأن تكون ذات قيمة مضافة للمجتمع، مع توضيح وتحديد المستخدم والسوق المستهدف للمنتج.





وفي هذا الإطار، تقدم للمسابقة 1364 متسابقا وفكرة مشروع عند الإعلان عنها، تم تقييمها وقبول 188 فكرة مشروع في التصفيات الأولى، ثم دخلت هذه المشروعات في عملية تقييم وفحص صارمة متعددة المراحل، وتم ترشيح 83 مشروعا للوصول إلى المرحلة الثانية، بعدما تم تقديم دعم فني وورش عمل من خبراء ومتخصصين، وأعيد تقييم تلك المشروعات وتم اختيار لأفضل 25 فكرة مشروع لتصل إلى المرحلة قبل النهائية من المسابقة، حيث قام مشروع WISE بدعوتهم إلى مخيم تدريبي في مركز الإبداع التكنولوجى (سمارات واحة) بمدينة "برج العرب"، بالإسكندرية في الفترة من 17-21 أكتوبر 2018، وقد تم توفير التدريب والتوجيه العملي والدعم التقنى لأصحاب المشروعات من أجل مساعدة المشاركين علي صقل مشاريعهم وتطوير النماذج الأولية.



