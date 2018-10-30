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العرب مباشر يكشف حقيقة المرتزق الإخواني الهارب سامي كمال الدين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:08 م
سامي كمال الدين
سامي كمال الدين
شريف سيد
نشر موقع "العرب مباشر" معلومات جديدة تكشف مدى كذب وإدعاء الإخواني الهارب إلى تركيا "سامي كمال الدين".

وأكد الكاتب الصحفي محمود صالح، أنه، كان يعمل مع "كمال الدين" في جريدة الجيل، عام 2001 ورئيس تحريرها آنذاك الصحفي الكبير "ياسر أيوب".

وأضاف: «كنت سكرتير تحرير للجريدة آنذاك، فتقدم "كمال الدين" للجريدة بحوار صحفي مع قس معارض للكنيسة والبابا شنودة يدعى "إبراهيم عبدالسيد"، وكان وقتها القس قد فارق الحياة منذ شهرين، ولم يكن يعلم "كمال الدين"، وعند مواجهته أصر أنه قابل القس قبل وفاته؛ ما دفعنا للبحث الدقيق عن الحوار لنجده قد نشر من قبل في إحدى الصحف الأخرى ومنسوب لصحفي آخر".

وكشف صالح، في تصريحات لـ"العرب مباشر" أن كتاب الإعلامي الهارب عن الفنانة الراحلة "شادية"، مسروق من مجموعة صفحات متخصصة كان يكتبها "محمود صالح" بنفسه على صفحات جريدة "القاهرة".

وقال: "اتصل بي "سامي" واعتذر لي أنه سيقوم بنشر الكتاب الذي يحتوي على صفحات أقوم بالعمل عليها، ووقتها اعترضت على ذلك ولكنه لم يحترم الأمر".

وأضاف: "الكتاب كان فكرتي بالاتفاق مع الصحفي "أحمد الشهاوي" مدير تحرير مجلة "نصف الدنيا"، ولكن فوجئت بسرقة "سامي" للفكرة"، مؤكدًا -صالح- أن "كمال الدين" لم يكن له أي علاقة بالفنانة الراحلة "شادية"، ونقل عن لسان "نادر عماد حمدي"، نجل الفنان المصري الراحل "عماد حمدي"، نفيه لكل ما جاء في كتاب "شادية" لـ"سامي كمال الدين" وأنه لم يقابلها أو يسمع صوتها حتى.

من ناحية أخرى، أشار مصدر صحفي موثوق -كاتب وإعلامي كبير- تحفظ على ذكر اسمه أن بدايات "سامي" كانت في جريدة "صوت الأمة"، وذهب لإجراء حوار صحفي مع الكاتب العراقي الشهير "كريم العراقي"، وعندما عاد من اللقاء كان يحمل أحد دواوين "العراقي"، وعندما قام أحد زملاء "سامي" بفتح الديوان وجد ظرفا به مائتى دولار.

وتابع المصدر في تصريحات لـ"العرب مباشر": "ولما حاصروه بالأسئلة والسخرية اعترف أنه تلقى المال من كريم، على وجه المساعدة الإنسانية، وقال الإعلامي الإخواني حرفيًا: "العراقي بيحب يساعد الشباب".

وأكد الإعلامي المصري، أن سامي كمال الدين اشتهر في الأوساط الصحفية بأنه "مرتزق" ويتلقى دائمًا أموالا مقابل كتاباته في الصحف عن شخصيات بعينها، مؤكدًا أن قلمه مُباع منذ بداياته.
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