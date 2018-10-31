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محافظات

تنفيذ مشروعات صرف صحي في سيناء باستثمارات 490 مليون جنيه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:26 ص
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
قال العميد اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء انه سيتم تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة شمال سيناء بقيمة 490 مليون جنيه خلال السنوات القادمة .

واضاف أنه في قطاع الصرف الصحي سيتم تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل في عدد 17 قرية بمركز بئر العبد بقيمة 170 مليون ، ومشروع صرف صحي لعدد 3 قري بمركز العريش بقيمة 30 مليون جنيه ، وإنشاء توسعات في محطتي الصرف الصحي بجرادة وزارع بقيمة 100 مليون جنيه ، وإنشاء صرف صحي بقري نخل والحسنة بوسط سيناء بقيمة 140 مليون جنيه.

وقال انه يجري حاليا تنفيذ مشروعات في قطاع الصرف الصحي بقيمة 560 مليون جنيه ، وذلك خلال العام المالي الجاري 2018\2019م.
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