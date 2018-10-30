ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:20 م
الرئيس السيسي والمستشارة
الرئيس السيسي والمستشارة ميركل
هاني حسين
قال بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مجموعة من اللقاءات والمباحثات الجيدة للغاية في مختلف المجالات خلال زيارته لألمانيا.

وأكد عبد العاطي، أن الجميع في ألمانيا أنصت باهتمام بالغ لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع في المنطقة، وهناك تقدير من الجميع لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي اعتبرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نموذجا يحتذى به في أفريقيا.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " الحياة اليوم " مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "لأول مرة يتم التركيز على ملف الاستثمار بلقاء وزيري الاقتصاد والطاقة مع نخبة من أكبر 11 شركة ألمانية راغبة في الدخول في السوق المصري والمتخصصة في صناعة البتروكيماويات والسيارات وغيرها من المجالات".

وتابع: "لقاءات متميزة متعلقة بالتعليم، حيث تم التوقيع على 4 اتفاقيات متعلقة بالتعليم الأساسي والفني والجامعي، وسيتم إنشاء أول جامعة ألمانية في العاصمة الإدارية للعلوم التطبيقية التي تلبي احتياجات السوق المصري من عمالة متميزة".

وأكمل:" المستشارة ميركل أشادت بالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وأكدت دعم بلادها لمصر فنيا ولوجستيا لدحر الإرهاب".
loading...

ترشيحاتنا

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن البايرن واللعب مع رونالدو

محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

ليلى علوي تكشف نتيجة فحصها لمرض سرطان الثدي

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

صدمة لمشاهير العرب.. ترامب يدرس منع الجنسية عن مواليد الأراضي الأمريكية

طالبة من جامعة بنها تخطب أمام السكرتير العام للأمم المتحدة فى جنيف

كوريا تقدم تكنولوجيا جديدة لزيادة سرعة الإنترنت في مصر.. صور

شعبة الغلال: تراجع الإنتاج وانخفاض المزروع وراء زيادة أسعار الفول

رسميا.. رابطة الدوري الإنجليزي تحسم مصير لقاء ليستر سيتي مع كارديف

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة
تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية
فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو
فولكهارد: مصر الأكثر خبرة في مكافحة الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟