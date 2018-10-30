عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة

قال بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مجموعة من اللقاءات والمباحثات الجيدة للغاية في مختلف المجالات خلال زيارته لألمانيا.



وأكد عبد العاطي، أن الجميع في ألمانيا أنصت باهتمام بالغ لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأوضاع في المنطقة، وهناك تقدير من الجميع لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي اعتبرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نموذجا يحتذى به في أفريقيا.



وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج " الحياة اليوم " مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "لأول مرة يتم التركيز على ملف الاستثمار بلقاء وزيري الاقتصاد والطاقة مع نخبة من أكبر 11 شركة ألمانية راغبة في الدخول في السوق المصري والمتخصصة في صناعة البتروكيماويات والسيارات وغيرها من المجالات".



وتابع: "لقاءات متميزة متعلقة بالتعليم، حيث تم التوقيع على 4 اتفاقيات متعلقة بالتعليم الأساسي والفني والجامعي، وسيتم إنشاء أول جامعة ألمانية في العاصمة الإدارية للعلوم التطبيقية التي تلبي احتياجات السوق المصري من عمالة متميزة".



وأكمل:" المستشارة ميركل أشادت بالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وأكدت دعم بلادها لمصر فنيا ولوجستيا لدحر الإرهاب".

