مرصد الأزهر: تزايد أعداد المتطوعين من ألمانيا لمحاربة داعش

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوء على تقرير نشرته إحدى الصحف الألمانية إلى تزايد أعداد المتطوعين المتوجهين من ألمانيا إلى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وطبقًا للتقرير فقد بلغ عدد هؤلاء المتطوعين الذين سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى ميلشيا الأكراد في حربهم ضد داعش منذ شهر أبريل 2017 حوالي 45 شخصًا.



كما أشارت وزارة الداخلية في رد لها على استجواب بالبرلمان الألماني أن عدد المتطوعين الذين سافروا من ألمانيا قبل شهر أبريل 2017 بلغ 204 من بينهم 69 ألمانيًّا.



وطبقًا للتقرير فقد عاد إجمالًا حوالي 124 شخصًا ممن سافروا للقتال ضد تنظيم داعش في حين قتل 21 آخرون في أثناء المعارك مع التنظيم.



وطبقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، فإنّ مكتب التحقيقات الاتحادي مطلع على 32 قضية حرّكت فيها الشرطة قضايا تحقيقية ضد المتطوعين العائدين من سوريا والعراق، وجهت لـ 27 حالة منهم اتهامات بالانتماء لمجموعة إرهابية.



واكتملت لائحة الاتهامات في 16 حالة، واعتبر 2 من العائدين يشكلون حاليًا تهديدًا لألمانيا، فيما انتقد أعضاء بالبرلمان طريقة تعامل السلطات مع ملف المتطوعين العائدين؛ حيث طالبت "أولا يلبكه" النائبة عن حزب اليسار بمنح هؤلاء المتطوعين صفة رسمية وعدم تعريضهم للمساءلة القانونية بسبب التحاقهم بوحدات الدفاع عن الأكراد.