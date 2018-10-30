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الخطة والموازنة بالبرلمان: لا نية لتعديل الضرائب التصاعدية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:09 م
ياسر عمر
ياسر عمر
محمد القاضي
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضرائب في مصر ثابتة، وليس هناك تفكير في زيادتها، منوها بأنه يجب تحسين طريقة التحصيل.

وأوضح "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مشروع قانون ضريبة الأغنياء طُرح في دورة الانعقاد الماضي، من قِبل النائبة ميرفت ألكسان، مؤكدا أن الضرائب في مصر تصاعدية، وأن تعديل القانون الآن رسالة سيئة للاستثمار الأجنبي.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه إذا لم يستثمر رجل الأعمال المصري في مصر، فإن المستثمر الأجنبي لن يأتي للاستثمار في مصر، مؤكدا أنه لن يتم تعديل للضرائب التصاعدية في مصر.
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