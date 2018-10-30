أحمد عيد يهنئ جدو بعيد ميلاده الـ34

هنأ أحمد عيد عبد الملك، لاعب الجونة، على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام" زميله بالفريق محمد ناجي جدو، بعيد ميلاده الـ34، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، حيث ولد في 30 أكتوبر 1984.



ونشر عبد الملك صورة تجمعه بجدو وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وتكون سنة خير عليك".



يذكر أن محمد ناجي جدو، حصل على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية عام 2010 برصيد 5 أهداف، وأفضل لاعب مكتشف في كأس الأمم الأفريقية عام 2010.