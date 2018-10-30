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رياضة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر - نور عادل
كشف أحمد عبد الجليل أول محترف مصري في لعبة كمال الأجسام فئة "فيزيك"، عن تفاصيل إقامة فريق " KO Squad "، بطولة مستر أوليمبيا للهواة لأول مرة في مصر بتعاون ودعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.

وأضاف عبد الجليل فى حوار لـ صدى البلد، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خاض محادثات مع إسلام قرطام المسئول الرئيسي عن فريق "KO Squad "، وتم الاتفاق على إقامة بطولة مستر اولمبيا للهواة في مصر قريبا.

وقال عبد الجليل، إن هذه هي البطولة الأولى من نوعها بمصر، وستكون على مستوى عال جدا من التنظيم الدولي مما سيجعل العديد من الدول الأوروبية تسعي للمشاركة فيها.
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