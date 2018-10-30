رسميا.. تعيين محمد هريدي مديرا فنيا لـ ناصر ملوي

قرر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى برئاسة أحمد الصواف رئيس مجلس الإدارة، تعيين الكابتن محمد هريدى مديرًا فنيًا للفريق ومساعديه محمود يوسف وطارق بوكس وشرقاوى محمد .



كما تم تعيين مدرب حراس المرمى بدوى عيسى ومحمد إكرام علاج طبيعى وإصابات ملاعب و محمد عماد تأهيل اللاعبين وجمال الظلط إدارى الفريق .



جدير بالذكر ان فريق ناصر ملوي يحتل المرتبة الاخيرة في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد نقطتين فقط بعد ثماني جولات بالدرجة الثانية .

