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رياضة

إيهاب شام يفوز بعضوية نادى الصحفيين.. وشبانة يكشف عن انطلاق خطة التطوير الإنشائية فى 2019

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:37 م
محمد شبانة رئيس
محمد شبانة رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى
محمد رشاد
فاز إيهاب شام، مدير تحرير صحيفة الأهرام التعاونى، بالمقعد الشاغر فى مجلس إدارة نادي الصحفيين "فوق السن" خلال الانتخابات التكميلية التى أجريت بمقر النادى فى شارع البحر الأعظم بالجيزة أمس بعد منافسة حامية مع الثلاثى سعد الإمام، وأشرف عامر، وحمادة سليم.

وشهدت الجمعية العمومية تصويت نحو 87 عضوًا، كانت الأصوات الصحيحة فيها تمثل 81 صوتًا، والباطلة منها قدرت بنحو ستة أصوات، وحصل منها إيهاب شام على 45 صوتًا، تلاه سعد الإمام بـ27 صوتًا وأشرف عامر بـ8 أصوات وأخيرًا حمادة سليم بصوت واحد.

وعقب الإنتهاء من العملية الانتخابية حرص محمد شبانة، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى ورئيس نادى الصحفيين، على مناقشة ميزانية النادى مع أعضاء الجمعية العمومية فى حضور سيف الله مصطفى، الذى تم تعيينه مؤخرًا مراقبًا لحسابات النادى.

كما شرح شبانة، خطة تطوير النادى المنتظرة بناء على توجيهات د.أشرف صبحى وزير، الشباب والرياضة، والتى من المنتظر أن يتم البدء فيها مع بداية العام الجديد, ليشهد نادى الصحفيين عهدًا جديدًا من الناحية الإنشائية والخدمية بشكل كبير تحقيقًا لتطلعات أعضائه.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى الصحفيين يضم حاليًا كل من محمد شبانة رئيسًا وعبد العزيز أبوعقيل نائبًا للرئيس ومحمد نجم أمينًا للصندوق بالإضافة إلى أحمد ثروت شاكر وإيهاب شام ووليد البلاسى وأسماء عبد الحكم وشيماء شافعى كأعضاء مجلس " فوق السن " والثنائى خالد جمال وأحمد شهاب عضوا المجلس " تحت السن " .
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