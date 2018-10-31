هالة السعيد: 21% من السكان ينتمون إلى فئة الشباب

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن "الاستثمار في رأس المال البشري" يعد إحدى المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030 بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان في مصر، والذي يظهر "طفرة سكانية شبابية" تتمثل في ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة.





وقالت "السعيد" إن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت في مصر “2017” كشفت أن 21% من السكان “20 مليون نسمة” ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالي 63% في عام 2006.



