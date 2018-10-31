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اقتصاد

هالة السعيد: 21% من السكان ينتمون إلى فئة الشباب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
آية الجارحي
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن "الاستثمار في رأس المال البشري" يعد إحدى المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030 بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان في مصر، والذي يظهر "طفرة سكانية شبابية" تتمثل في ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة.

وقالت "السعيد" إن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت في مصر “2017” كشفت أن 21% من السكان “20 مليون نسمة” ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالي 63% في عام 2006. 

وتشير هذه النتائج أيضًا إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة 2006-2017 إلى 2.56% مقارنةً بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.05% خلال الفترة السابقة “1996-2006”، نتيجة ارتفاع مستويات الإنجاب منذ السنوات الأولى للألفية.
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