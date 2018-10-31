حلوى وقرع وأزياء مرعبة.. ميزانية ضخمة للأمريكيين للاحتفال بالهالووين

يستعد الأمريكيون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، للاحتفال بعيد "الهالووين"، من خلال شراء الأزياء المضحكة، والنحت على القرع، وتوزيع الحلوى، وتحضير خدع أو حفلات بطابع مخيف، ولكن الرعب هذا العام لن يقتصر على طقوس الاحتفال، ولكنه سيصل أيضا إلى أموالهم الخاصة.





فوفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، خطط 70% من الأمريكيين للمشاركة في الاحتفالات، حيث وصل إجمالي الإنفاق هذا العام 9 مليارات دولار، حيث أقل ما قد ينفقه المشاركون 87 دولارا للفرد الواحد، بسبب الخصم التي تقدمه بعض التاجر، ومتاجر أزياء "الهالووين" التنكرية، وفقًا لـ"فوربس".



