إدارة التل الكبير الأزهرية تكتسح مسابقة الإنشاد الديني فتيات



أولا المرحلة الإعدادية :- الطالبة إيمان حمدى محمد معهد فتيات أبو حليفة بالتل الكبير مركز أول الطالبة صفية عبده الخولى معهد فتيات أبوحليفة بالتل الكبير مركز ثان والطالبة مريم محمد فاروق معهد فتيات الإسماعيلية مركز ثالث والطالبة صابرين محمد السيد معهد فتيات الإسماعيلية مركز رابع والطالبة رؤى ربيع فوزى معهد أبوحليفة بالتل الكبير مركز خامس .



ثانيا المرحلة الثانوية : - الطالبة سلمي حسن إبراهيم مركز أول معهد فتيات الإسماعيلية والطالبة أسماء على سعد معهد فتيات عين غصين مركز ثان والطالبة الزهراء إبراهيم عبدالعال معهد فتيات التل الكبيرمركز ثالث والطالبة الاء صلاح محمد الحداد معهد فتيات التل الكبير مركز رابع .





وأشرفت على تنظيم المسابقة هناء يوسف مسئول النشاط بإدارة رعاية الطلاب والأستاذة سعاد الزبير الموجه العام للتربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة .



وأقيمت المسابقة تحت إشراف وحيد عايش وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ومحمد عبدالرحيم المدير العام للمنطقة.

استطاعت إدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية، أن تكتسح مسابقة الإنشاد الدينى للفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية والتى تنظمها إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.وصرحت بسمات حسين رضا مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بأن مسابقة الإنشاد الدينى بالمرحلتين تمت تحت إشراف لجان متخصصة وشفافية تامة حتى أسفرت عن فوز الآتى أسماؤهن: