ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إدارة التل الكبير الأزهرية تكتسح مسابقة الإنشاد الديني فتيات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
محمد شحتة
استطاعت إدارة التل الكبير التعليمية الأزهرية، أن تكتسح مسابقة الإنشاد الدينى للفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية والتى تنظمها إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وصرحت بسمات حسين رضا مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بأن مسابقة الإنشاد الدينى بالمرحلتين تمت تحت إشراف لجان متخصصة وشفافية تامة حتى أسفرت عن فوز الآتى أسماؤهن:
 
أولا المرحلة الإعدادية :- الطالبة إيمان حمدى محمد معهد فتيات أبو حليفة بالتل الكبير مركز أول الطالبة صفية عبده الخولى معهد فتيات أبوحليفة بالتل الكبير مركز ثان والطالبة مريم محمد فاروق معهد فتيات الإسماعيلية مركز ثالث والطالبة صابرين محمد السيد معهد فتيات الإسماعيلية مركز رابع والطالبة رؤى ربيع فوزى معهد أبوحليفة بالتل الكبير مركز خامس .

ثانيا المرحلة الثانوية : - الطالبة سلمي حسن إبراهيم مركز أول معهد فتيات الإسماعيلية والطالبة أسماء على سعد معهد فتيات عين غصين مركز ثان والطالبة الزهراء إبراهيم عبدالعال معهد فتيات التل الكبيرمركز ثالث والطالبة الاء صلاح محمد الحداد معهد فتيات التل الكبير مركز رابع .

 وأشرفت على تنظيم المسابقة هناء يوسف مسئول النشاط بإدارة رعاية الطلاب والأستاذة سعاد الزبير الموجه العام للتربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة .

وأقيمت المسابقة تحت إشراف وحيد عايش وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ومحمد عبدالرحيم المدير العام للمنطقة.
loading...

ترشيحاتنا

أبو ريدة: هذه الجمعية العمومية الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية

سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

مقاتلة من أجل النجاح.. رانيا هاشم تكشف عن سؤال تتمنى أن تطرحه على السيسي

حريق بمحول كهرباء بمطروح .. والمحافظ يكشف أسباب الحادث.. فيديو

ليلى علوي تكشف نتيجة فحصها لمرض سرطان الثدي

كوريا تقدم تكنولوجيا جديدة لزيادة سرعة الإنترنت في مصر.. صور

شوبير ودينا الرفاعي يفوزان بمقعدي اتحاد الكرة بالانتخابات التكميلية

معجب يقدم هدية مرعبة للفنانة منة فضالي.. فيديو

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

شعبة الغلال: تراجع الإنتاج وانخفاض المزروع وراء زيادة أسعار الفول

سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في جلسة تصوير جريئة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة
تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية
فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو
فولكهارد: مصر الأكثر خبرة في مكافحة الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟