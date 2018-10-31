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للاكتشاف المبكر.. إليك أعراض سرطان الكبد العامة.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
اسماء محمد - عدسة على الخشاب
قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن السرطان بصفة عامة من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان ولكن تزداد المخاطر التى يتعرض لها المريض عندما يصيب هذا الداء الخبيث أحد الأعضاء التى يترتب عليها مشاكل كثيرة مثل الكبد فهى مركز تنقية السموم من الجسم.

وأضاف "عز العرب" خلال حواره لموقع "صدى البلد" الإخبارى، أن الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة نسب الشفاء وتجنب مخاطر كثيرة مما يحتم على الجميع معرفة الأعراض الأولية لسرطان الكبد بصفة عامة، وهى:

- الشعور بضعف عام وإرهاق بصورة متكررة ويتزايد بمرور الوقت.
- آلام شديدة جدًا من الجانب العلوى ويشعر المريض فى هذه الحالة بوجود تكتل "حاجة محجرة".
- فقدان الوزن بصورة غير طبيعية.
- فقدان الشهية بشكل شبه دائم.
- ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة لكنه مستمر. 
- تدهور وظائف الكبد ونكتشفه من خلال التحاليل والفحوصات الطبية.
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