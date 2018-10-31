مرصد الأزهر يشيد بموقف انجيلا ميركل من اتجاهات المتطرفين العنصرية

أكد مرصد الأزهر رفضه لجميع الممارسات العنصرية ولغة الكراهية الموجهة ضد اللاجئين المسلمين في ألمانيا، ويشدد على أنها لن تجلب إلا مزيدًا من العراقيل على طريق إدماج الأجانب في مجتمهم الجديد.



وأشاد المرصد في هذا السياق بموقف المستشارة الألمانية "ميركل" من هذه الاتجاهات العنصرية التي يتبناها متطرفون يمينيون في كثير من المدن الألمانية، كما يشيد بالمبادرات التي تدفع بها كثير من المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية للحد من انتشار التطرف والكراهية.



وقام حوالي 30 شخصًا من اليمين المتطرف بالاعتداء على اثنين من اللاجئين أحدهما أفغاني(28عامًا) والثاني باكستاني(18عامًا) مساء أمس الإثنين في مدينة ماجدبورج الواقعة في ولاية ساكسونيا, مما تسبب في إصابتهم بجروح خطيرة، وذلك أثناء سيرهما مع سيدة في المدينة، وحسب ما صرح به شهود عيان فقد اعتدت عليهما مجموعة مكونة من 25 إلى 30 شخصًا.



وقالت المتحدثة "لونا فيسنر" باسم الشرطة إن المتطرفين قاموا بالاعتداء على الرجلين الاثنين مسببين لهما جروحًا خطيرة في الأنف والوجه، ثم لاذوا بالفرار من مكان الحادث، وتجري الشرطة تحقيقًا حول الحادث مع شهود العيان الذين رأوا هذا الحادث.



بدورها، دعت دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تطبيق حازم للقانون في مواجهة العنصرية، حيث قالت إن المسلمين واليهود يتعرضون لأعمال عنف في ألمانيا وطالبت باتخاذ إجراءات أكبر للحد من معاداة الإسلام والسامية.



وشددت على أن السيدات اللاتي يتعرضن للمضايقات بسبب حجابهن يجب حمايتهن وتطبيق كل العقوبات على الجناة من قِبل الدولة.



كما انتقدت تشويه صورة اللاجئين المسلمين بتهمة معاداتهم للسامية. هذا وقد أشادت المستشارة بأهمية مبادرات الاندماج في ألمانيا، وقالت: إن ألمانيا ستصبح فقيرة في كثير من المجالات بدون هؤلاء المهاجرين، وأن نبرة الجدل عن الاندماج في ألمانيا أصبحت مزعجة.



