نائب محافظ القاهرة: التصدي للبناء المخالف بحلوان.. و3 أماكن مقترحة لنقل ورش صقر قريش

قام اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم، بالتواصل مع حي حلوان خلال ردم قطعة أرض قبل الشروع في البناء المخالف بشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان البلد، وذلك للقضاء على المخالفات في المهد.



وقرر نائب المحافظ إيقاف أعمال بناء مخالفة بالمساكن الاقتصادية خلف مسجد السلام، مشيرا إلى أنه وبالتنسيق مع شرطة المرافق وهيئة النظافة تم رفع جميع الإشغالات والمخلفات بطريق الأتوستراد وشارع مصر العليا وأطلس بجوار المقابر ومحطة مترو عين حلوان وصالح صبحي والشوارع الجانبية.



من جهة أخرى، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن هناك 3 مواقع مقترحة لنقل ورش صقر قريش، تدرسها المحافظة حاليا.



وأضاف نائب المحافظ أنه يتم حاليا عملية الحصر لتحديد أعداد الورش والتوكيلات ومراكز الصيانة؛ تمهيدا لنقلها على مراحل بالتنسيق مع الجهات المعنية في أماكن تساعدهم على استمرار نشاطهم.



وفي سياق متصل.. نفذ حي البساتين حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات وغلق وتشميع المحلات والمقاهي المخالفة بدون ترخيص، وذلك استمرارا لعودة الانضباط للشارع.



وشملت الحملة ميدان العرب، وميدان أبو عبده، وشوارع المحكمة، وعبد المنعم رياض، والنصر.