ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

وداعا أدوية المعدة.. وجبة غذائية تعزز الصحة خلال النوم دون زيادة الوزن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
أماني إبراهيم
هل تناول الجبن يزيد الوزن أم أنه مفيد للجسم؟، هذا السؤال خطر ببال الباحثين فى إحدى الجامعات بولاية فلوريدا، ودفعهم للبحث عن تأثيرات تناول ما يعرف بـ"بروتينات الطعام"، التى تشمل منتجات مثل الجبن.

وأفادت الدراسة أن تناول الجبن قبل النوم يمكن ان يعزز الصحة، وعملية التمثيل الغذائي، دون أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تم تصنيفها كوجبة خفيفة، شرط ألا يزيد وزن قطعة الجبن عن 30 جرامًا، ويكون من نوع عالي البروتين، وفقًا لـمجلة "نيوزويك" .

وأجريت الدراسة، على 10 نساء فى عمر 23 عاما وخضعن لعدة اختبارات، منها تناول وجبة قبل النوم بنصف ساعة، مع تغيير هذه الوجبة يوميا، شرط أن تكون بعد العشاء بساعتين وقبل النوم مباشرة.

وقالت الدكتورة سامانثا ليه، خبيرة التغذية بجامعة ولاية فلوريدا والمشرفة على الدراسة، أنه لم يعد بعض الأشخاص بحاجة إلى مكملات البروتين بعد الآن، ويعتبر الجبن عالي البروتين أفضل علاج لأمراض الجهاز الهضمي ومشاكل التمثيل الغذائي.
loading...

ترشيحاتنا

معجب يقدم هدية مرعبة للفنانة منة فضالي.. فيديو

مصمم أفيش مهرجان القاهرة السينمائى يتبرأ منه

نوال الزغبي ترتدي الأسود في حفلها الليلة .. صور

بيراميدز يخوض أول تدريب تحت قيادة حسام حسن

مشروب ينسف الكرش ويسرع عملية الهضم.. البداية بـ كوب واحد

يونس: العودة لاستاد بورسعيد وإقامة نصب تذكاري لجماهير الأهلي هدفنا.. فيديو

مصطفى يونس يكشف كواليس تعيينه مديرًا للكرة بالمصري البورسعيدي.. فيديو

5 مدربين رفضوا تدريب ريال مدريد قبل تعيين لوبيتيجي.. أبرزهم مدرب محمد صلاح

تركيا وقطر تحاولان النجاة من السيف السعودي.. مخاوف تركية من فقدان الحليف القطري لصالح السعودية.. خسارة الدوحة ستكلف أردوغان سياسيا واقتصاديا .. وفرصة سانحة أمام واشنطن

احرص على هذه العادة يوميا للوقاية من خشونة الركبة

صدمة لمشاهير العرب.. ترامب يدرس منع الجنسية عن مواليد الأراضي الأمريكية

نجم الأهلى مديرًا للكرة فى المصري البورسعيدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو
مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟