وداعا أدوية المعدة.. وجبة غذائية تعزز الصحة خلال النوم دون زيادة الوزن

هل تناول الجبن يزيد الوزن أم أنه مفيد للجسم؟، هذا السؤال خطر ببال الباحثين فى إحدى الجامعات بولاية فلوريدا، ودفعهم للبحث عن تأثيرات تناول ما يعرف بـ"بروتينات الطعام"، التى تشمل منتجات مثل الجبن.





وأفادت الدراسة أن تناول الجبن قبل النوم يمكن ان يعزز الصحة، وعملية التمثيل الغذائي، دون أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تم تصنيفها كوجبة خفيفة، شرط ألا يزيد وزن قطعة الجبن عن 30 جرامًا، ويكون من نوع عالي البروتين، وفقًا لـمجلة "نيوزويك" .





وأجريت الدراسة، على 10 نساء فى عمر 23 عاما وخضعن لعدة اختبارات، منها تناول وجبة قبل النوم بنصف ساعة، مع تغيير هذه الوجبة يوميا، شرط أن تكون بعد العشاء بساعتين وقبل النوم مباشرة.



