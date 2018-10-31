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اقتصاد

حماية المستهلك: إرفاق الفاتورة بالشكوى ضرورة لاتخاذ اللازم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
المهندس عمرو محمد،
المهندس عمرو محمد، مدير إدارة التخطيط ومركز الاتصال
محمد صبيح
قال المهندس عمرو محمد، مدير إدارة التخطيط ومركز الاتصال لدى جهاز حماية المستهلك، إنه فور استلام الشكوى من المستهلك عن طريق الخط الساخن 19588 ثم استلام المستندات الخاصة بالشكوى عن طريق الإيميل أو رقم الواتساب 01281661880 لتكتمل أركان الشكوى.

,أضاف مدير إدارة التخطيط ومركز الاتصال لدى جهاز حماية المستهلك لـ "صدى البلد"، أنه يتم إعطاء رقم بالشكوى للشاكي ويطلب منه المتابعة من 3 إلى 5 أيام ويتم تحويل الشكوى إلى قسم الفحص والتحقيق.

وأكد على أهمية إرفاق الشكوى بفاتورة الشراء لاتباع الإجراءات القانونية، لأنه دون الفاتورة لا يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية.. لافتاً إلى أن نسبة استقبال الشكاوى حوالي 65% من عمل الجهاز بالكامل.
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