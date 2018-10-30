مفاجأة .. الأقصر لا تمتلك ثلث آثار العالم .. فيديو

قال زاهي حواس، عالم الآثار، إن الآثار المتواجدة في الوجه القبلي كثيرة ولكنها بحاجة إلى ترميم، موضحا ان منطقة الدلتا من أهم المناطق الأثرية.



وأضاف حواس، في حواره ببرنامج " الحياة اليوم " مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة " الحياة"، :" محافظة الأقصر لا تحتوي على ثلث آثار العالم ولكنها تمتلك أهم آثار في العالم، ولا توجد مدينة أثرية في العالم مثل الأقصر".



وتابع:" مصر تسير في الطريق الصحيح، وهذا واضح من خلال المشروعات التنموية والبنية التحتية ".

