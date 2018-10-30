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محافظات

سحب ترخيص منفذ لبيع الخضر والفاكهة لعدم التزامه بقرار خفض أسعار البطاطس بالدقهلية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:31 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة مفاجئة لمنافذ بيع الخضراوات والفاكهة التي كان قد زارها بالأمس، وقرر خلال زيارته الأولى خفض سعر كيلو الطماطم من 10 جنيهات إلى 8 جنيهات وكيلو البطاطس من 8 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، وكان المحافظ قد عرض مساعدة المسئولين عن المنفذ في تدبير احتياجاتهم من البطاطس بأي كميات يطلبونها بسعر 5 جنيهات للكيلو على أن تباع بستة جنيهات كحد أقصى للمستهلك.

ووعد المسئولون عن المنفذ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالالتزام بقراره لخفض الأسعار تخفيفا عن المواطنين، إلا أنه فوجئ في زيارته الثانية بعدم الالتزام والعودة إلى رفع الأسعار واختفاء المعروض من البطاطس، وعلى الفور قرر شاروبيم سحب ترخيص المنفذ وإعادته إلى المحافظة.

واستدعى المحافظ أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة الذي قام بهدم المنفذ وتسويته بالأرض.

وقال شاروبيم إن ذلك يعد إنذارا قويا لباقي المنافذ التي منحت المحافظة تراخيصها بمساحات كبيرة، وذلك مساهمة منها في توفير السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار لا ترهق المواطنين، وكذلك كان يجب أن تباع جميع المعروضات بأسعار تقل عن أسعار السوق بما لا يقل عن 20% من السعر.

وأكد المحافظ أن منظومة جديدة لمراقبة المنافذ من حيث الأسعار والجودة وتبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، وشدد شاروبيم على ضرورة قيام رئيسي حيي شرق وغرب المنصورة بالمرور اليومي على هذه المنافذ كل في نطاق الحي التابع له للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والتي يجب أن تقل عن مثيلاتها في الأسواق.
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