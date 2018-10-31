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اقتصاد

خبير اقتصادي: تثبيت الدولار الجمركي يعزز من استقرار الأسعار بالأسواق

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
محمد صبيح
قال الخبير الاقتصادي، أحمد حنفي،، إن قرار وزارة المالية، بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهاً لمدة شهر، يعزز من استقرار الأسعار في الأسواق.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة اتجهت نحو تحديد سعر الدولار الجمركي لمواجهة اضطراب السوق الناتج عن تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى اضطراب سعر الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب.

وأشار "حنفي"، إلى أهمية تحديد الحكومة سعر الدولار الجمركي لفترات محددة ومعلومة للمستثمرين والمستوردين بما يُعزّز من حركة النشاط الاستثماري الصناعي والتجاري بدعم من استقرار سعر الدولار لفترات مُحددة.

كانت وزارة المالية، قالت في بيان لها، إنه تقرّر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا لمدة شهر من أول نوفمبر.
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