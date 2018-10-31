خبير اقتصادي: تثبيت الدولار الجمركي يعزز من استقرار الأسعار بالأسواق

قال الخبير الاقتصادي، أحمد حنفي،، إن قرار وزارة المالية، بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهاً لمدة شهر، يعزز من استقرار الأسعار في الأسواق.





وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة اتجهت نحو تحديد سعر الدولار الجمركي لمواجهة اضطراب السوق الناتج عن تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى اضطراب سعر الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب.





وأشار "حنفي"، إلى أهمية تحديد الحكومة سعر الدولار الجمركي لفترات محددة ومعلومة للمستثمرين والمستوردين بما يُعزّز من حركة النشاط الاستثماري الصناعي والتجاري بدعم من استقرار سعر الدولار لفترات مُحددة.



