محمد ثروت يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

أكد محمد ظريف مدير مسرح أوبرا دمنهور الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق حفلات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية الذى يحمل اسم المطربة الراحلة شادية مشيرًا إلى إهداء مهرجان هذا العام إلى الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.





وأعلن "ظريف "عن انطلاق أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذى يحمل اسم الراحلة شادية على مسرح أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء يوم الجمعة القادمة، وحتى 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من نجوم مطربى الموسيقى العربية بمصر والوطن العربى.