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محمد ثروت يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
جمالات الدمنهورى
أكد محمد ظريف مدير مسرح أوبرا دمنهور الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق حفلات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية الذى يحمل اسم المطربة الراحلة شادية مشيرًا إلى إهداء مهرجان هذا العام إلى الراحل ميشيل المصري وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.

وأعلن "ظريف "عن انطلاق  أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذى يحمل اسم الراحلة شادية على مسرح أوبرا دمنهور فى الثامنة مساء يوم الجمعة القادمة، وحتى 11 نوفمبر، بمشاركة نخبة من نجوم مطربى الموسيقى العربية بمصر والوطن العربى. 
 
وأشار إلى أن الفاصل الأول من الحفل يحييه كل من الفنان عصام محمود والفنانة أميرة أحمد والفنانة رضوى سعيد والفنان محمود عبد الحميد، بينما يحيى الفنان محمد ثروت الفاصل الثانى من الحفل، وذلك بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر.
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